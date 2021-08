Wielka Wieś. Trwają rozmowy władz gmin i ministra Adamczyka w sprawie zbiorników przeciwpowodziowych

Przypomnimy, że najpierw takie własne opracowania zrobiła gmina Zielonki, która przedstawiła przedstawicielom Wód Polskich i ministrowi alternatywne rozwiązania do pomysłów organizowania ogromnych polderów, które prowadziłyby do zalania obszarów zabudowanych i usługowych w kilku wioskach.

Potem takie opracowanie przygotowywała gmina Wielka Wieś, na terenie której także planowano suche zbiorniki przeciwpowodziowe. Mieszkańcy ze swojej strony prowadzili akcje protestacyjna w obronie Doliny Prądnika.

Ostatecznie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uznali, że są otwarci na alternatywne rozwiązanie, które proponowały gminy. Jak nam wskazywał wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, chodziło o to, by w miejscu dużego zbiornika m.in. planowanego w Prądniku Korzkiewskim zrobić kilka mniejszych wzdłuż rzeki Prądnik począwszy od gminy Sułoszowa poprzez gminę Skała i Wielką Wieś do Zielonek.