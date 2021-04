Wielkowiejski targ z produktami regionalnymi i promocją lokalnych przedsiębiorstw społecznych

FLESZ - Koniec nauki hybrydowej. Dzieci wracają do szkół

Cieszące się powodzeniem przedsięwzięcie gmina stara się rozwijać. To przedsięwzięcie - uruchomienie targu produktów lokalnych bardzo dobrze się przyjęło. W tym roku targi rozpoczną się rozpocznie się 8 maja (od godz. 9) i będą organizowane co dwa tygodnie do 23 października. Obecność zapowiedziało 40 wystawców.

Oprócz promocji lokalnych produktów i umożliwienia sprzedaży wyrobów lokalnym rolnikom, sadownikom, rękodzielnikom i wytwórcom w tym sezonie rozszerzamy targ o nowe działania. Nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Będziemy przedstawiali ofertę lokalnych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów integracyjnych wspierających osoby z niepełnosprawnością w aktywności społecznej oraz zamiarze podjęcia zatrudnienia

- mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.

Z informacji urzędników z gminy Wielka Wieś wynika, że poprzez współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie chcą przybliżyć istotę ekonomii społecznej oraz zaprezentować mieszkańcom ofertę produktów i usług w tym zakresie, zaznaczając ich obecność na lokalnym rynku. Chodzi nie tylko ofertę handlowo-usługowej, ale także ważną promocję idei społecznie odpowiedzialnych zakupów.