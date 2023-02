Wiosna, wiosna, wiosna czy to ty? Felieton Grzegorza Tabasza

Ponieważ pamięć jest najsłabszą częścią człowieka, tylko przypomnę, iż poprzednia zima była była praktycznie bezśnieżna, a wiosna bardzo sucha. Jeśli mógłbym nam wszystkim czegoś życzyć, to jeszcze więcej deszczu.

Wracam do przedwiośnia. Masowo kwitną przebiśniegi, co doskonale widać w przydomowych ogrodach. Praktycznie już przekwitła leszczyna i tylko w górach, gdzie jeszcze widać resztki zimy można znaleźć nierozwinięte kotki. Za chwilę zakwitnie olsza czarna szara. To akurat zła wiadomość dla alergików. Wawrzynek wilczełyko obsypany kwiatami.

Co do zwierzaków, to najlepszym wskaźnikiem pory roku są ich śpiewy. Jeszcze nieśmiałe, delikatne, ale dwa tygodnie temu w lasach i parkach było cicho jak makiem zasiał. Mój znajomy ornitolog i wyrocznia w ptasich sprawach rzekł, iż początkiem prawdziwej wiosny nie będzie kalendarz ani nie astronomiczne wydarzenie. Wiosnę mogę ogłosić wówczas, gdy w przeciągu tygodnia spotkam wszystkie trzy gatunki pliszek, jakie u nas gniazdują. Pliszkę siwą, górską i żółtą. Jedną z nich już wypatrzyłem. Czyli jedna trzecia wiosny za pasem.