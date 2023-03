Wiosna za progiem. Felieton Grzegorza Tabasza

Póki co wiosna za progiem. Brzmi niczym tania sensacja z plotkarskiego portalu. Tyle tylko, że to prawda. Mieszczuchów proszę o rzut oka na najbliższą rabatę w miejskim parku. Włościan, czyli posiadaczy rezydencji za miastem, o zerknięcie na klomb w ogródku. Tuż obok siebie tkwią spóźnione, wybielone śniegiem przebiśniegi. Wszak zgodnie z nazwa maja przebijać śnieg, więc wszystko jest jak należy.

Dalej zaspane krokusy, przyczajone narcyzy i tulipany. Tudzież cały wczesnowiosenny drobiazg cebulkowych roślin. Pąki magnolii lada chwila zaczną pękać. W nadrzecznych zaroślach łany podbiałów i zawilców czekają na słońce. Ta samo jak przebudzone trzmiele i pszczoły.

Otwórzcie okno bladym świtem. Nawet w środku dużego miasta usłyszycie śpiewające kosy. Na przedmieściach będą to już wiosenne koncerty ptaków. Póki co, wszystko zamarło zwarzone marcowym chłodem. Mam nieodparte wrażenie, iż obecny miesiąc jest bardziej lodowaty niż zimowy styczeń i luty. Mniejsza z tym, wrócę do wiosny za progiem. Starczy jeden, dwa dni pełne słońca. Żadnych mgieł, przelotnych deszczy. Nie daj Boże śniegu. A wtedy wiosna wybuchnie.