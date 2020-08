Piłka nożna. 114 meczów rozegrały dotychczas trzy krakowskie drużyny - Cracovia, Hutnik i Wisła - w europejskich pucharach. W tym sezonie wystąpi w nich - konkretnie w eliminacjach do Ligi Europy - Cracovia, która dziś, 27 sierpnia w spotkaniu I rundy eliminacyjnej o awans do Ligi Europy zagra na wyjeździe z Malmoe FF . Zanim "Pasy" przystąpią do rywalizacji (początek meczu o godz. 19), przypominamy kilka pucharowych naj… naj… naj... z udziałem krakowskiego tercetu. Przejdź do galerii.