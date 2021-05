Wisła Kraków. Pavol Stano wśród kandydatów na trenera, Artur Płatek dyrektorem sportowym?

Stano pracuje jako samodzielny trener raptem półtora roku, ale już wyrobił sobie dobrą markę. W styczniu 2020 roku został pierwszym szkoleniowcem MSK Żilina (zastąpił Jaroslava Kentosa, który objął kadrę Słowacji U-21) i w czterech meczach wiosny - do przerwania rozgrywek z powodu pandemii - zdobył 10 punktów. Rozgrywki Fortuny Ligi nie zostały wznowione, a jesienią, gdy Żilina zajmowała trzecie miejsce w tabeli (tak jest nadal), Stano został uznany przez słowacki dziennik „Sport” najlepszym trenerem rundy. Z kolei do najlepszej jedenastki ligi trafiło czterech jego podopiecznych, w tym dwaj Polacy: Jakub Kiwior i Dawid Kurminowski.

Według naszych informacji krakowianie wyrażają zainteresowanie Pavolem Stano, 43-letnim Słowakiem, który jest także przymierzany do Wisły z Płocka. Zarząd "Nafciarzy" waha się bowiem, czy zatrzymać Macieja Bartoszka, którego zatrudnił kilka kolejek przed końcem sezonu ekstraklasy w miejsce Radosława Sobolewskiego.

W lutym 2018 roku został w Niecieczy asystentem Jacka Zielińskiego (który na stanowisku trenera zastąpił... Macieja Bartoszka), a następnie Marcina Kaczmarka. Po czym rozpoczął pracę w tym samym charakterze z zespołem rezerwowym Żiliny, gdzie wkrótce dano mu szansę prowadzenia pierwszej drużyny. Na koniec 2020 roku w plebiscycie na Trenera Roku wybrano go na Słowacji numerem 3: za Vladimirem Weissem i Janem Kozakiem Jr. Nieźle, jak na nowicjusza.

O możliwości zatrudnienia przez Wisłę Artura Płatka głośno od kilku dni. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl twierdzi nawet, że krakowianie doszli już do porozumienia z byłym trenerem Cracovii (w okresie 27 października 2008 - 12 sierpnia 2009 roku), który od kilku lat pracuje głównie jako skaut i menedżer. Obecnie pełni funkcję doradcy zarządu w Górniku Zabrze, a jego kontrakt jest ważny jeszcze przez rok.

W Górniku w ostatnich tygodniach doszło do przesilenia pomiędzy Płatkiem a Marcinem Broszem. Wydawało się, że zwycięsko wyjdzie z tej batalii pierwszy z nich, ale ostatnie doniesienia z Roosevelta mówią raczej o wzmocnieniu pozycji trenera. Stąd chęć opuszczenia klubu przez Płatka.

Wracając do wątku Cracovii.... Płatek przeniósł się do niej jesienią 2008 roku z Niemiec, gdzie kończył karierę piłkarską, a następnie prowadził miejscowe kluby, w tym II-ligowy TuS Koblenz. Nie miał wówczas uprawnień trenera UEFA Pro, ale skończył studia na AWF w Katowicach, od kilkunastu lat był trenerem II klasy i po powrocie do Polski zapisał się na stosowny kurs, pracując z "Pasami" na licencji tymczasowej.

Po zwolnieniu z funkcji w Cracovii został w 2010 roku trenerem Pogoni Szczecin, a następnie Warty Poznań. Odbył staże trenerskie w FC Schalke 04 i VfL Bochum, po czym został skautem Borussii Dortmund. W Polsce ma opinię człowieka świetnie zorientowanego w realiach niemieckich.