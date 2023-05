Wisła Kraków z 2011 roku. To byli ostatni mistrzowie Polski. Co robią dzisiaj? Tomasz Bochenek

15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo.