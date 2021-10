Wisła Kraków z dostępem do analiz StatsBomb. Czy na rynku transferowym osiągnie bombowy efekt? Krzysztof Kawa

Pozyskanie Yawa Yeboaha z Ghany to jedna z najlepszych decyzji transferowych Wisły Kraków w ostatnich latach. Czy teraz będzie takich "strzałów" więcej? Andrzej Banas

Wisła ogłosiła w piątek nawiązanie współpracy z firmą StatsBomb. Umożliwia ona dostęp krakowskiemu klubowi do oprogramowania brytyjskiej firmy, które służy do zbierania i analizowania danych ponad 30 tysięcy piłkarzy z 80 europejskich i amerykańskich lig. Czy to zapowiedź przełomu w skuteczności „Białej Gwiazdy” na rynku transferowym? Dyrektor sportowy Tomasz Pasieczny ma taką nadzieję.