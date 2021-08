Wiśniowa już rozbudowuje przedszkole, w Jaworniku budowa nowego jeszcze nie ruszyła

Na 10 sierpnia br. mamy wyznaczony termin rozprawy odwoławczej, jako że jeden z oferentów twierdzi, że nie mógł się zgłosić do udziału w licytacji. Kiedy sąd to rozstrzygnie będziemy mogli podpisać umowę w wykonawcą i myślę, że nastąpi to na dniach

- mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic. I dodaje:

Planujemy zrealizować tę inwestycję do jesieni przyszłego roku, tak aby dzieci mogły tam rozpocząć przyszły rok szkolny, ale nie wiem czy wniesione i rozpatrywane teraz odwołanie nie przedłuży tego terminy do końca 2022 roku.

Koniec 2022 roku to też termin, do którego ma zostać ukończona rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej. Po jej zakończeniu zyska ono nie tylko więcej miejsca dla przedszkolaków, ale również oddział żłobkowy. Na razie trwają prace przy fundamentach. Nowo wybudowane sale mają być przestronne, dobrze nasłonecznione i klimatyzowane, a cały budynek zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnoprawnych. Co więcej, przy przedszkolu powstanie nowy plac zabaw, a całość zyska nowe ogrodzenie.

Zanim jednak to nastąpi przedszkolaki od września br., przez nieco ponad rok będą korzystały z gościnności pobliskiej Szkoły Podstawowej. W związku z tym w szkole trwa obecnie remont dużej sali, dwóch łazienek i szatni, które razem z dwiema salami lekcyjnymi, zostaną in oddane do dyspozycji.