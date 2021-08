Wiśniowa. Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej 964. Droga była zablokowana przez kilka godzin Katarzyna Hołuj

W środę (4 sierpnia) ok. godz. 18 na drodze wojewódzkiej 964 w Wiśniowej (blisko granicy z Poznachowicami Dolnymi) doszło do zderzenia cysterny z motocyklem. W zdarzeniu zginął kierowca motocykla. Droga była zablokowana do ok. północy. Służby kierowały kierowców na objazdy.