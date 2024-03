Wkrótce nowa wystawa w Muzeum Wyspiańskiego. Znikną znane prace

Zatem Muzeum Wyspiańskiego nie da się odwiedzić tylko raz. Co rok na ekspozycje trafią nowe prace genialnego krakowskiego twórcy. Z pierwszej odsłony wystawy pozostało na obecnej dziesięć wielkoformatowych dzieł, około 140 to prace, których nie było na pierwszej wystawie przy placu Sikorskiego 6. Niezmienne pozostały tematy wynikające z twórczości Wyspiańskiego, wokół których wystawa jest zorganizowana, zamienione zostały dzieła sztuki.

- W oddziale prezentowanych jest blisko dwieście dzieł tego twórcy, z czego zdecydowaną większość stanowią prace pastelowe na podłożu papierowym. Jest to technika wrażliwa zarówno na mikroklimat i zanieczyszczenia, jak i na oddziaływanie światła. Z tego powodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów wystawa cyklicznie podlega zmianie. Zmiany wynikają także z ruchu muzealnego - wyjaśnia Izabela Rak z MNK.

Jak zapowiadał Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie podczas inauguracji oddziału poświęconego Wyspiańskiemu, wystawa stała będzie się zmieniała co rok - takie są wymogi konserwatorskie.

Dzieła z prywatnej kolekcji w Muzeum Wyspiańskiego

Obecną wystawę można oglądać do 17 marca. Potem muzeum pozostanie zamknięte do 26 kwietnia, kiedy to zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć trzecią wersję wystawy stałej.

Najważniejszą zmianą będzie pokaz kolekcji nieznanych w literaturze przedmiotu ani też szerokiej publiczności dzieł Stanisława Wyspiańskiego z prywatnych zbiorów Ziyada Raoofa.