Wojna na Ukrainie. Zbudowali barykadę z książek

Ostrzał osiedli mieszkaniowych w Kijowie nikogo już nie dziwi. Mieszkańcy chowają się w metrze, podziemnych parkingach i piwnicach. Jest zimno i strasznie. Jeśli nie mogą dotrzeć do schronu, pozostają w domu. Nie wiedzą, czy rano się obudzą. Co rano obdzwaniają rodzinę i przyjaciół: "Żyjesz?". Jest coraz mniej żywności, bo sklepy puste i nie ma chleba.

Zdesperowani mieszkańcy bronią się, jak mogą. Zdjęcie przedstawia okno w bloku na kijowskiej Woskriesience. To zwyczajne osiedle, takie jak u nas Prądnik. Mieszkańcy zabezpieczyli okno w pokoju... książkami, by sypiące się - na skutek ostrzału - szkło nie wpadło do środka.

Zdjęcie zostało zrobione przez Lwa Szewczenkę, redaktora i aktywistę miejskiego, dokumentującego życie dzielnicy.