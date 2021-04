Wracają apele o autobus MPK do Gdowa. Pod petycją podpisało się już prawie 600 osób

„Próba przekonania władz gminy Gdów do zrobienia komunikacji miejskiej trwa wiele lat. Listy, pisma, telefony, rozliczanie z obietnic wyborczych. Nic nie pomogło. Ta petycja jest rozwiązaniem ostatecznym. Jeżeli się zjednoczymy i zbierzemy podpisy, władze zobaczą nasz zapał i zaczną liczyć się z naszym zdaniem. Jako jedyna gmina w powiecie wielickim nie posiadamy jeszcze transportu publicznego. Tylko u nas jeżdżą prywatni przewoźnicy, którzy liczą sobie stawki dwa razy droższe od komunikacji miejskiej. Pamiętajcie, każdy podpis się liczy. W grupie siła. Tak dla MPK!” - tak brzmi opis zbiórki, prowadzonej na www.petycjeonline.com.

- Zbiórka podpisów pod petycją potrwa do 26 kwietnia. Po tym czasie petycja zostanie przesłana do władz gminy Wieliczki i do centrum komunikacji miejskiej w Krakowie (do Zarządu Transportu Publicznego – red.), no i oczywiście do władz gminy Gdów – mówi nam mieszkaniec Gdowa, inicjator akcji „Tak dla MPK”.