Od 1 kwietnia w Małopolsce rusza nowa linia autobusowa. I już wzbudza kontrowersje...

Przystankiem początkowym dla linii A50 jest „park and ride” przy ulicy Kościuszki w Proszowicach. Od poniedziałku do piątku autobusy będą stamtąd wyjeżdżać w godzinach 5.40, 10.20, 14.40 i 17.50. Rozpoczęcie kursów sobotnich zaplanowano na 8.20, 14.30 i 18. W niedzielę autobusy wyjadą na trasę o 10.20 i 16.20. Z Proszowic pojadą przez Kowalę do Nowego Brzeska, następnie przez Wawrzeńczyce i Igołomię do Krakowa. W Krakowie przez Plac Centralny i Rondo Kocmyrzowskie dotrą do Czyżyn. Planowany czas przejazdu całej trasy wynosi niespełna 70 minut.

Choć linia ma dopiero ruszyć, od momentu zapowiedzi jej uruchomienia w grudniu ubiegłego roku, wzbudza kontrowersje. Pasażerowie bardzo chętnie widzieliby połączenie autobusowe z Proszowic do Czyżyn, ale przez Kocmyrzów. Przeciwnicy trasy przez Nowe Brzesko zwracają uwagę, że autobusy istniejących linii dowozowych Kolei Małopolskich „wożą powietrze”, podczas gdy osoby, dojeżdżające codziennie do Krakowa, tłoczą się w przepełnionych busach. Nie brakuje głosów, że dokładanie publicznych pieniędzy do linii, z których korzysta niewiele osób, jest marnotrawieniem pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć na poprawę połączenia z Krakowem przez Kocmyrzów.