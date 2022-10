Wspaniałe stulecie odc. 146. Czy Helena dołączy do Haremu? Streszczenie odcinka [17.11.22] redakcja

Książę Mustafa chce, żeby Helena dołączyła do jego haremu. Co na to ojciec dziewczyny? Z kolei Mahidevran przeprowadza własne śledztwo. W jakiej sprawie? Przeczytaj streszczenie 146. odcinka Wspaniałego stulecia już teraz!