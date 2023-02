Wspaniałe stulecie odc. 208. Dowód zdrady. Streszczenie odcinka [23.02.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 208. Streszczenie

Sułtanka Şah upewnia się, że Lütfü pasza naprawdę ją zdradził. Medyk sułtana przyjeżdża do Dijarbekir, by zbadać Rüstema paszę i ostatecznie rozwiać wątpliwości w kwestii jego choroby. Nigar, porzucona przez męża, pojawia się w domu Nasuha i prosi, by ten wskazał jej miejsce, do którego wysłał jej córkę. Postanawia ją odnaleźć. Rümeysa wreszcie trafia do alkowy księcia Mustafy. Sułtan otrzymuje wiadomość, ze Rüstem pasza został napadnięty w drodze do Konstantynopola.