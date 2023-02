Wspaniałe stulecie odc. 218. Ilyas chce zabić Mehmeta. Streszczenie odcinka [13.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 218. Streszczenie

Ilyas namawia księcia Mehmeta do wspólnej wyprawy na polowanie. Tam bezskutecznie próbuje go zabić. Sułtan Sulejman, pogrążony w rozpaczy z powodu zaginięcia Hürrem i śmierci Hatice, na dobre odsuwa się od władzy. Mihrimah prosi Bali beja, by ten nadal szukał jej matki. Bali bej zwraca się do sułtana o zgodę na opuszczenie stolicy. Sulejman wyrusza na wojnę. Janczarzy po raz kolejny manifestują swoje przywiązanie do księcia Mustafy.