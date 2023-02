Wspaniałe stulecie odc. 220. Lęk o własne życie. Streszczenie odcinka [15.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 220. Streszczenie

Hürrem lęka się o własne życie. Sułtan wzywa do stolicy wszystkich synów - ma zdecydować, który z nich zastąpi zmarłego Mehmeta i obejmie rządy w Manisie. Trwają przygotowania do symbolicznego przyjęcia niepełnosprawnego Cihangira do zastępu janczarów. Do Konstantynopola wjeżdża witany przez wojsko książę Mustafa. To gorące przyjęcie nie podoba się sułtanowi.