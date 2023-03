Wspaniałe stulecie odc. 223. Ciężarna faworyta Mustafy nie żyje. Streszczenie odcinka [20.03.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 223. Streszczenie

Cecilia robi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę księcia Selima. Książę Mustafa zostaje zaatakowany w lesie. Wychodzi z opresji cało, dzięki interwencji dwóch tajemniczych mężczyzn. W ataku ginie ciężarna faworyta Mustafy Rümeysa. Cecilia postanawia przekupić Sümbül agę, aby przyjął ją do haremu księcia Selima. Podczas wyprawy na polowanie dochodzi do kolejnej sprzeczki Selima z Bajazydem. Po raz kolejny sułtan udziela Bajazydowi ostrej reprymendy.