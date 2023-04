Wspaniałe stulecie odc. 257. Polka uwodzi księcia. Streszczenie odcinka [12.05.23]

Wspaniałe stulecie odcinek 257. Streszczenie

Mustafa w ostatniej chwili ratuje sułtanowi życie. Mimo to Sulejman wciąż pozostaje nieufny wobec syna i nie chce, by ten brał u jego boku udział w wojnie z Persją. Dżihangir i Bajazyd obiecują Mustafie wsparcie w drodze po władzę. Do Konstantynopola przybywa córka Zygmunta Starego, Anna Jagiellonka. Hürrem, wbrew zasadom, obiecuje jej pomóc. Armia osmańska zdobywa miasto Van. Anna Jagiellonka uwodzi księcia Selima.