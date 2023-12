Cały ten zgiełk. Okrutni bogowie i historia naszego świata

Ze starożytnego splendoru Pafos pozostały ruiny pałacu rzymskiego prokonsula i domów liczących do stu pomieszczeń. Oraz kilka tysięcy metrów kwadratowych zjawiskowych mozaikowych posadzek. Liczne tabliczki przypominają, że odkryli je polscy archeolodzy.

Jak wiele innych spraw, mozaiki wymyślili Grecy, a udoskonalali Rzymianie. Grecy niewiarygodnie piękne i eleganckie sceny układali z nieszlifowanych kamyczków. Pod rzymską posadzką znaleziono w Pafos wcześniejszą o jakieś 5 wieków mozaikę helleńską przedstawiającą Scyllę. Nieszczęsna dziewczyna wzgardziła zalotami bożka, więc za karę zamieniono ją w sadystycznego potwora, zrośniętego z wiecznie głodnymi krwi psami.

Rzymianie zaczęli szlifować kawałki marmurów i kolorowanego szkła, by doskonale do siebie przylegały. Wprowadzili obłędne barwy i precyzję. Stworzony niedawno przemyślny system podestów i drewnianych przejść sprawia, że możemy z bliska spojrzeć w oczy Posejdona, Dionizosa, Tezeusza, czy zatroskanej matki Achillesa. Widzimy, jak do Apolla wiodą Marsjasza – satyra, który tak wspaniale grał na flecie, że ośmielił się wyzwać na muzyczny pojedynek samego Apollina. Jurorami zrobiono pasterzy. Marsjasz przegrał, bo wygrać nie mógł. A rozwścieczony Apollo zawiesił zuchwalca na sośnie i własnoręcznie obdarł żywcem ze skóry. Mówi się, że to opowieść o niesprawiedliwości i okrucieństwie bogów, o ukaranej pysze i cenie, jaką się płaci za doskonałość, a także o lichych, tchórzliwych sędziach.