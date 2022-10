Wstęp wolny: Żywa historia w szlacheckim dworku

Umożliwi to IX. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W dniach od 7 do 9 września 2022 będziemy mogli zobaczyć to miejsce zupełnie za darmo.

Dwór w Dołędze to klasyka gatunku "polski dwór szlachecki". Otoczony drzewami skromny dwór o charakterystycznej formie. Drewniane, bielone ściany i kryty gontem dach. Od frontu - ganek obrośnięty dzikim winem, przed nim – gazon. Wnętrza kryją tradycyjny szlachecki dwór galicyjski. Sama wieś Dołęga położna jest niedaleko Brzeska. Pierwszy dwór w Dołędze postawiono ok. 1820 r.

Rabacja chłopska i powstanie styczniowe

Obecny dwór został wybudowany w 1845 r. przez Teofila Pikuzińskiego. Nowy właściciel nie nacieszył się nim długo; rok później zginął w czasie rabacji chłopskiej. Młodsza siostra Teofila, Maria, prowadziła pamiętnik, który zachował się do dziś, jako unikalny świadek tragedii.

Agnieszka Aulich

W czasie powstania styczniowego w Dołędze stacjonowały oddziały powstańców; tu znajdowali opiekę ranni, tu organizowano nowe oddziały, a we dworze bywali m.in. gen. Zygmunt Padlewski i dyktator powstania, gen. Marian Langiewicz. Dziś o tradycjach patriotycznych dworu z 1863 r. świadczą zgromadzone tu pamiątki: sztandar powstańczy, broń, fotografie i dokumenty.