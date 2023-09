Pola Chwały w Niepołomicach. Niezwykła historia na placach, dziedzińcach, na zamku i w parku. Zbacz nowe zdjęcia

W okolicach Izby Regionalnej średniowiecze było najbardziej widoczne. Tam powstał wielki obóz, a w nim: garncarze, kowale, skórnicy. A do tego średniowieczne stroje, pokazy barwienia tkanin i kuchnia z tego okresu oraz walki, zbroje i miecze. Drużyna Wojów Wiślańskich KRAK prowadziła gry i zabawy dla dzieci.

Deszcz przeszkadzał rekonstruktorom i zatrzymał widzów w domach, ale nie wszystkich. Po ulicy miasta spacerowali kosynierzy, a tuż za nimi gladiatorzy, po parku przechadzały się damy w krynolinach, a towarzyszyli im żołnierze z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy miasta spod parasolek pozdrawiali z uśmiechem rekonstruktorów.

- Tu podczas historycznej imprezy, która odbywa się każdego roku we wrześniu mamy właśnie takie ciekawostki - kilka epok w jednym czasie. Mijamy komorę celną z czasów zaborów, a kilkaset metrów dalej widzimy dumnie spacerujące damy, jakby z XIX-wiecznego obrazka. Ale to nie wszystko, bo na tej samej ulicy i to tuż przed zamkiem można spotkać gladiatora - opowiada pani Agnieszka, która mimo deszczowej pogody wybrała się na zamek pooglądać średniowieczną modę.