Wybierz przyszłość swojej Krowodrzy. Głosowanie do krakowskich Rad Dzielnic już 10 grudnia

Krowodrza mocno się zmienia

Dla dużej części krakowian Krowodrza to jednak przede wszystkim dom – liczba mieszkańców samego Prądnika Białego zameldowanych tu na stałe sięga ponad 72 tys. osób, co czyni go najludniejszą dzielnicą naszego miasta!

- Krajobraz dawnej Krowodrzy ostatnio mocno ewoluuje m.in. za sprawą linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa, przebudowania ulic Opolskiej czy Królowej Jadwigi, a także budowanej Trasy Wolbromskiej. Zmiany nie kończą się jednak na udogodnieniach dla kierowców i pasażerów miejskiej komunikacji - przypomina prezydent Jacek Majchrowski.