Wybory samorządowe 2024. Aleksander Miszalski - jeśli zostałby prezydentem Krakowa - powoła Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia

Biorąca udział w środowej konferencji była rzeczniczka praw ucznia w jednym z krakowskich liceów, przedstawicielka Stowarzyszenia Nowa Generacja Aleksandra Twaróg oceniła, że głos Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia bardziej by się liczył niż głos szkolnego rzecznika praw ucznia, który często sam jest uczniem.

- W szkołach jest to zazwyczaj rówieśnik. Jego działania często nie są jednak traktowane poważnie. Profesjonalny, dorosły rzecznik jest gwarantem tego, że nauczyciele i dyrektorzy będą podchodzić do sprawy poważnie - uważa Aleksandra Twaróg. - Uczniowie, szczególnie średnich szkół, bardzo go (miejskiego rzecznika) potrzebują - podkreśliła też.