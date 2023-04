Wyjazdy na Wielkanoc. TOP najpopularniejszych kierunków na święta wielkanocne poza domem

Podróż na Wielkanoc

Wielkanoc to czas, kiedy można się zatrzymać i spędzić miłe chwile w gronie rodziny i przyjaciół, ale niekoniecznie w domu. Niektórzy decydują się spędzić go w podróży, a taki wyjazd, poza odpoczynkiem, jest też dobrą okazją by zobaczyć, jak Wielkanoc obchodzona jest w innych krajach. To ciekawe doświadczenie, z którego coraz chętniej korzystamy.

Malta to kraj o tradycjach katolickich, idealny na Wielkanoc poza domem Unsplash

W tym roku Wielkanoc przypada na kwiecień, a to czas, kiedy nad Morzem Śródziemnym pogoda jest coraz bardziej przyjemna: panują temperatury i słońce odpowiednie dla ludzi z naszej części Europy. Nie jest jeszcze bardzo gorąco, ale jest za to dużo słońca. I właśnie piękna aura, ale też wizja spędzenia świąt bez potrzeby ich przygotowywania to powody, dla których wielu Polaków wyjedzie w tym czasie za granicę.