Wynagrodzenia w Krakowie i Małopolsce. Kolejny szok: średnia pensja wzrosła o… ponad 16 procent! Komu? Najnowsze dane GUS o zarobkach Zbigniew Bartuś

Małopolskie wynagrodzenia po raz kolejny wzrosły szybciej niż w pozostałej części kraju. W porównaniu z 2015 rokiem średnia krajowa jest „tylko” o 51,5 proc. wyższa, natomiast małopolska – aż o 68,5 procent. Z drugiej strony z analiz krakowskiego GUS wynika, że pracownicy tylko dwóch branż mają pensje wyższe od średniej wojewódzkiej. Oto najnowsza lista płac 2022 w Małopolsce według branż. Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie jesteś i poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Aneta Zurek / Polska Press Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Zarobki w Krakowie i Małopolsce osiągnęły nowy rekordowy poziom. Przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce w lutym 2022 roku wyniosło wedle GUS 6.506 złotych brutto. Oznacza to niespotykany w tym stuleciu wzrost rok do roku o 16,3 procent. Przy inflacji wynoszącej 10,8 proc. zarobki wszystkich, którzy otrzymali odnotowane przez GUS podwyżki realnie wzrosły. Pojawia się jednak pytanie, kogo naprawdę dotyczył ów wzrost? Wnikliwsza analiza danych pokazuje, że w jednych sekcjach gospodarki nie przekroczył on w skali roku 5 procent, a w innych – osiągnął rekordowy poziom… 24 procent, a w jednej z podsekcji przemysłu - wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – ponad 50 procent! Oto najnowsza lista płac 2022 w Małopolsce według branż. Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie jesteś i poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.