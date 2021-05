Wypadek na drodze krajowej w Zabierzowie. Samochód wpadł do rowu Barbara Ciryt

W Zabierzowie na drodze krajowej kierowca osobowej hondy nie zapanował nad pojazdem i wpadł do rowu

Na ul. Śląskiej w Zabierzowie na drodze krajowej we wtorek 4 maja doszło do wypadku. Samochód osobowy wypadł z drogi i wylądował w rowie. Z pomocą do uczestników zdarzenia pojechali strażacy z OSP Zabierzów i policja.