Wypadek w gminie Liszki. Poszkodowany został motocyklista. Helikopter pogotowia lotniczego odtransportował go do szpitala

Była godzina 18.20 w piątek, gdy doszło do wywrócenia się motocykla. Na pomoc zaalarmowano służby ratunkowe m.in. okoliczne jednostki OSP. Droga przez wioskę została zablokowana.

Poszkodowany motocyklista to mężczyzna w średnim wieku. Jadąc przez Piekary ze zbyt dużą prędkością na progu zwalniającym stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Został ranny. Do szpitala odtransportowało go pogotowie lotnicze - informuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.