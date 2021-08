Wypadek w Sułoszowej. Samochód wpadł do rowu, zatrzymał się na betonowym przepuście. Jest osoba ranna

NOWE PLUS Luksus własnego zdania: Sądne dni dla Prawa i Sprawiedliwości

Aż trudno uwierzyć, iż dla tak błahego powodu, jak chciwość polityków, PiS z premedytacją popełnił polityczne samobójstwo. I choć dwa lata to w polityce szmat czasu, trudno się spodziewać, aby prawica miała jeszcze moc dźwignięcia się do następnych wyborów po ciosie, jaki sama sobie zadała. Trochę to sprawia wrażenie, jakby Jarosław Kaczyński utracił instynkt władzy i ogarnęło go znużenie.