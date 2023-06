XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów"

Forum Przedsiębiorców Małopolski integruje działaczy wszystkich znaczących organizacji gospodarczych, a zarazem stanowi świetne pole wymiany informacji, opinii i doświadczeń. Umożliwia intensywny kontakt z decydentami i konsultacje ważnych przepisów. Zarazem promuje małopolskie firmy, ich usługi i produkty, a także krzewi w społeczeństwie ideę przedsiębiorczości.

Tematem XIX edycji, która odbyła się w czwartek, 15 czerwca 2023 r. w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego oraz online, było hasło: „Czas Menedżerów”.

W dyskusji „Menedżer w nowym świecie” wzięli udział Marek Grzesiak, MBA, International Business and Delivery Operations Director, Motorola Solution, Edyta Krupa, Head of P&C GBS, Philip Morris International, Jolanta Nowak, People and Communities Leader, Cisco Polska, Agnieszka Wiktoria Sioła, MBA, Obszar Zarządzania Projektami – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Debatowano m.in. o tym, jak pandemia zmieniła rolę menedżerów, jak wyglądają kompetencje i umiejętności menedżera w czasach pracy zdalnej, menedżer w gąszczu zmieniających się przepisów krajowych i europejskich, a także jakie są kompetencje menedżera 21. wieku – rola menedżerów w czasach ekspansji sztucznej inteligencji.