Yaw Yeboah z Wisły Kraków: Moje triki z piłką? Często oglądam, jak to robią Messi i Neymar

- Jestem graczem kreatywnym, atakującym. A skoro tak, to czasem powinienem decydować się na indywidualne akcje. Zespół tego potrzebuje – powiedział Yaw Yeboah w rozmowie z nadającą z jego rodzinnej Akry stacją 3Sports, pytany o bramkę z 5. kolejki polskiej ekstraklasy.

- Przed meczem rozmawiałem z trenerem, a on mi powiedział: „Yeboah, masz talent, masz wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy znajdziesz się przed bramką, rób co potrafisz”. Kiedy dostałem piłkę, szukałem podania, ale nie było takiej opcji. Pomyślałem więc: „OK, po prostu zrobię to, co umiem”. Ruszyłem z piłką, wykonałem kilka sztuczek i odniosłem sukces.

Po minięciu kilku graczy Górnika w polu karnym i trafieniu do siatki Ghańczyk jeszcze bardziej uwierzył w siebie. Na treningach Wisły zawsze wyróżniał się umiejętnością dryblingu, ale od tamtej pory czyni to częściej i z większą swobodą. W trakcie gierek w Myślenicach krakowscy obrońcy muszą się bardzo pilnować, by nie doświadczyć tego, co w Łęcznej stało się udziałem Bartosza Rymaniaka.