Z biciem serca odc. 13. Celowe uśmiercenie pacjentki. Streszczenie odcinka [03.10.22]

Z biciem serca odc. 13. Streszczenie

Cesare jest świadomy, że śmierć pacjentki posłuży Radzie do usunięcia go ze stanowiska ordynatora. Alberto stara się wyjaśnić przyczyny zgonu i dochodzi do przerażającego wniosku, że pacjentce specjalnie odcięto tlen. Mosca, targany wyrzutami sumienia, że pozwolił pacjentce umrzeć, nie potrafi zadać ostatecznego ciosu Corvarze. Wyręcza go żona, prosząc o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady. Tymczasem z Kapsztadu dochodzi informacja o pierwszym na świecie przeszczepie serca. Corvara i jego zespół są zdruzgotani.