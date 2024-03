Żabiniec z planem miejscowym. Deweloperzy zapowiadają walkę o odszkodowania. Straszą wycofaniem się z inwestycji drogowych

- Tam dwie działki są już zabudowane obiektami wielorodzinnymi, do zabudowy pozostała jedna. Obecnie oczekujemy na wydanie wuzetki, ma to być na dniach, a problem polega na tym, że w nowym planie miejscowym ten teren jest przeznaczony pod usługi. Proszę by rozważyć odroczenie przyjęcia MPZP dla Żabińca. Mamy zawartą z miastem umowę bilateralną, że przebudujemy skrzyżowanie ulic Prądnickiej i Bratysławskiej, jedyny węzeł, którym mogą wyjeżdżać na północ karetki ze Szpitala Narutowicza. Wartość tej inwestycji jest szacowana na ponad 3 mln zł. Jeśli nie będziemy mieli możliwości wykonaniu zabudowy wielorodzinnej to przebudowa skrzyżowania nie dojdzie do skutku – twierdził Rafał Biskup, reprezentujący dewelopera.

Emocjonalne, burzliwe dyskusji dotyczyły także terenów będących własnością prywatną: dwóch działek przy ul. Żabiniec, które w planie miejscowym zarezerwowano pod zieleń urządzoną.