Zaczęli budowę drogi łączącej dwie gminy Jerzmanowice-Przeginię z Sułoszową. Mieszkańcy prosili o nią długie lata

Budowa nowej drogi powiatowej zaczęła się od projektowania w 2018 roku, co trwało do lipca 2020 roku. Dokumentacje wykonała Pracownia Projektowa Jadwigi Zbiegień z Balic za niecałe 500 tys. zł. W grudniu ubiegłego roku ogłoszono przetarg na wykonanie drogi w terenie. Wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest PRODiM Oskar Niezabitowski. Koszt inwestycji wyniesie 16 mln 997 tys. zł.

To druga co do wielkości i kosztów inwestycja powiatu krakowskiego. Droga długo wyczekiwana jest obecnie przykładem dobrej współpracy powiatu z gminami Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia - mówił podczas rozpoczęcia inwestycji Wojciech Pałka, starosta krakowski.