Zakazany owoc odc. 117. Wielka kłótnia i zazdrość. Streszczenie odcinka [19.12.22] redakcja

Zerrin i Asuman publicznie się kłócą. O co pójdzie tym razem? Z kolei Caner żywi coraz większe uczucia do Zehry. Co sądzą inni na ten temat? Przeczytaj poniższe streszczenie 117. odcinka Zakazanego owocu!