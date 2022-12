Zakazany owoc odc. 131. Romantyczny wieczór i wielka złość. Streszczenie odcinka [10.01.23]

Zakazany owoc odc. 131. Streszczenie

Ender wścieka się, bo dzieci chcą wrócić z Halitem do domu. Kaya dowiaduje się, że Yigit pochodzi z tego samego miasta i z tej samej dzielnicy co on. Yildiz urządza Halitowi romantyczny wieczór. Kaya oznajmia Yigitowi, że może zorganizować stypendium na dokończenie studiów.