Zakazany owoc odc. 153. Kolejny test na ojcostwo. Streszczenie odcinka [09.02.23]

NOWE Zakazany owoc odc. 154. Czy Yildiz rzeczywiście urodziła? Streszczenie [10.02]

Sahika chce, aby Yigit nieco pobawił się Lilą. Chłopak nie jest zadowolony. Z kolei Asuman ma wątpliwości co do ciąży Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj...