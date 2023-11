Zakazany owoc odc. 359. Kumru zrywa z Cagatayem. Streszczenie odcinka [06.12.23]

"Zakazany owoc" odc. 359. Streszczenie

Decyzje Yildiz stawiają Cagataya w sytuacji bez wyjścia. Z okazji powrotu do domu Yildiz organizuje wielką imprezę, którą wszystkich zaskakuje. Kumru okazuje względy Omerowi. Definitywnie zrywa z Cagatayem.

Kiedy i gdzie oglądać 359. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

359. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w środę 6 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 358. odcinka

Cagatay proponuje Ender sojusz w walce z Doganem. Cagatay idzie otwarcie z Kumru na kolację, co wywołuje ostre reakcje. Dogan namawia Yildiz, by nie brała rozwodu. Cagatay oświadcza się Kumru, Yildiz mu to uniemożliwia.