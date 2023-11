Zakazany owoc odc. 361. Awantura u Omera. O co poszło? Streszczenie odcinka [08.12.23]

"Zakazany owoc" odc. 361. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 361. odcinek serialu "Zakazany owoc"?

361. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w piątek 8 grudnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. Odcinek potrwa około 45 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 360. odcinka

Kumru wraca do domu. Test DNA dowodzi, ze Cagatay jest ojcem Atlasa. Kumru adoruje Omera. Zaprasza go do domu na kolację. Feyza sprzymierza się z Ender przeciw Cagatayowi.