Zakazany owoc odc. 369. Morderstwo w biały dzień. Omer celował w Kumru! Streszczenie odcinka [20.12.23]

"Zakazany owoc" odc. 369. Streszczenie

Przez natrętnych dziennikarzy Atlas dostaje ataku. Zazdrosny Omer wpada do Cagataya i Kumru z bronią. Arzu przychodzi z płatnym mordercą do Ender. Dochodzi do tragedii. Sami umiera. Feyza chce wyjechać za granicę.