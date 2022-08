Zakazany owoc odc. 41. Zeynep i Alihan są razem? Streszczenie odcinka [24.08.22]

Zakazany owoc odc. 41. Streszczenie

Zeynep upija się w barze. Alihan odwozi ją do domu i spędza noc przy jej łóżku. Tak zastają ich Halit i Yildiz. Ender oszukuje Sinana i informuje Zehrę, że uciekł on z kochanką. Caner wdraża się do pracy w biurze.