Zakazany owoc odc. 418. Dwa lata później... Jak toczy się nowa akcja serialu? Streszczenie odcinka [01.03.24] redakcja

418. odcinek serialu "Zakazany owoc" będzie można obejrzeć w piątek 1 marca. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15

W ostatnim odcinku doszło do wypadku. Akcja serialu przyspiesza i przeskakuje o dwa lata do przodu. Jak potoczyły się losy głównych bohaterów? Co dzieje się u Canera, Yildiz i Dogana? Przeczytaj streszczenie 418. odcinka "Zakazanego owocu".