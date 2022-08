Zakazany owoc odc. 45. Niespodziewana zmiana kierowcy. Streszczenie odcinka [30.08.22]

Zakazany owoc odc. 45. Streszczenie

Ender przez Erima przekonuje Halita, by dał jej samochód z kierowcą. Zeynep jest zawiedziona Alihanem i idzie na kolację z Cemem. Alihan daje Yildiz do zrozumienia, że wie, jak było z wyjściem Lili do znajomych. Ostatecznie kierowcą Ender zostaje Kemal, były mąż Yildiz.