Zakazany owoc odc. 53. Próba ratowania skóry. Streszczenie odcinka [09.09.22]

Zakazany owoc odc. 53. Streszczenie

Halit wściekły na Yildiz wynosi się do hotelu. Ender odnajduje go i dochodzi do kolejnego zbliżenia. Yildiz wpada w popłoch i robi wszystko, by ratować skórę. Emir spostrzega w biurze Lilę i doznaje uczuciowego wstrząsu. Kemal demonstruje Halitowi, że zna się na komputerach.