Zakazany owoc odc. 56. Celowe rozbicie auta. Streszczenie odcinka [14.09.22] redakcja

Ender celowo rozbija swoje auto. Dlaczego to zrobiła? Tymczasem dochodzi do konfrontacji między Zeynep a Alihanem. Co sobie powiedzą? Przeczytaj poniższe streszczenie 56. odcinka "Zakazanego owocu"!