Zakazany owoc odc. 86. Zehra się upija. Streszczenie odcinka [26.10.22] redakcja

Zehra ciągle dopytuje się o ślub. Co na to Kemal? Chwilę później Zehra się upija. Dlaczego? Co Zeynep powie Alihanowi? Przeczytaj poniższe streszczenie 86. odcinka Zakazanego owocu!