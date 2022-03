Zamyka się Punkt Szczepień Powszechnych w Myślenicach. Szczepić wciąż się można i jest gdzie

Jak powiedział nam Mirosław Sobczak z firmy Diagnoza, która ten punkt obsługuje od maja 2021 roku (najpierw w hali sportowej na Zarabiu, a od sierpnia br. w Sokole), osób, które chciałaby przyjąć pierwszą szczepionkę praktycznie już nie ma. Jeśli przychodzą to tylko ci, którzy oczekują na 2 lub 3 dawkę.

Od maja ubiegłego roku punkt ten wykonał 36 857 szczepień.

Kto chce skorzystać z niego może to jeszcze zrobić w dniach:

25 marca (godz. 8-19),

26 marca (godz. 8-14),

28 marca (godz. 8-19),

30 marca (godz. 8-19).

Dostępne są szczepionki: Pfizer, Pfizer Junior, Moderna, Johnson&Johnson oraz Nuvaxovid.

Mała liczba zainteresowanych szczepieniami była powodom wcześniejszego zamknięcie Punktu Szczepień Powszechnych w Dobczycach przy ul. Podgórskiej. Został on zamknięty w listopadzie 2021 roku, po pół roku działalności.

Firma Specjalmed, która go prowadziła nadal szczepi, tyle że w populacyjnym punkcie szczepień we własnej siedzibie przy ul. Zarabie 35 c. Tam także, jak słyszmy, zgłasza się coraz mniej chętnych. Obecnie to ok. 10 osób dziennie i zdecydowana większość z nich to ci, którzy przyjęli już jedną lub dwie dawki szczepionki.

Jedynie pojedyncze osoby przychodzą się szczepić pierwszą dawką i zwykle czynią to dlatego, że potrzebują certyfikatu, bo np. wyjeżdżają za granicę.