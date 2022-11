Zawodnicy z gminy Myślenice zostali mistrzami świata w speed ballu

Speed ball wywodzi się właśnie z Egiptu, a do Polski dotarł nie tak dawno, bo w 2014 roku. Wykorzystuje piłkę i rakietę, przy czym piłka jest zamocowana żyłką do specjalnego statywu.

W Polsce od początku grę tę promuje m.in. Sportownia z podmyślenickiej Poręby. To właśnie tam trenują Marcelina Ryś, Dawid Orawin i Vanessa Półtorak, którzy właśnie wrócili z Mistrzostw Świata.

Skład polskiej reprezentacji, którą współtworzyli, został wyłoniony podczas VII Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów.

Na Mistrzostwach Świata startowali w czterech konkurencjach: singlu, deblu, sztafecie (solo relay) i grze na czas (super solo).

Rywalizowali z zawodnikami z Europy, Afryki i Azji.

Marcelina Ryś z Poręby przywiozła z MŚ w sumie pięć medali. Największymi sukcesami okazały się: pokonanie w finale gry singlowej Egipcjanki oraz złoto za grę na czas.