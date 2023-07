Zdrowe zęby. Kilka prostych sposobów na piękny uśmiech do zastosowania od dziś

Zdrowa dieta - zdrowe zęby

Źródła fluoru

Nie każdy wie, że podstawowym źródłem fluoru dla człowieka jest… woda pitna. No i pasta do zębów, oczywiście. W żywności, poza rybami, występuje on w niewielkich ilościach np. w herbacie, produktach zbożowych i serach podpuszczkowych.

Dla zdrowia zębów ważne są również witaminy C i A.

Witamina C działa bakteriobójczo, wzmacnia także naczynia krwionośne, co przyczynia się do lepszego osadzenia zębów. Najwięcej witaminy C zawiera kiwi. Naturalnym źródłem witaminy C są też owoce cytrusowe, takie jak pomarańcza, cytryna, guawa, grejpfrut, a z rodzimych - czarna i czerwona porzeczka oraz truskawki. Witaminę C znajdziemy także w brokułach, kalafiorze, brukselce i papryce, przy czym najwięcej zawiera jej papryka. Dobrym źródłem witaminy C są również kiszonki.

Twarde surowe warzywa z powodzeniem wspomogą szczoteczkę do zębów Pexels

Ważna jest także witamina A. Bierze ona udział w produkcji śliny, wspomaga gojenie ran i wiele innych procesów zachodzących w jamie ustnej. Witamina A znajduje się przede wszystkim w owocach i warzywach. Najwięcej witaminy A zawierają: